Un allarme alimentare al giorno | Coldiretti lancia l’allarme sulla sicurezza dei cibi importati

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, Coldiretti lancia un forte allarme sulla qualità dei cibi importati, evidenziando come nel 2023 si siano verificati quasi un allarme al giorno. Con prodotti provenienti da Paesi con standard meno rigorosi, la sicurezza delle nostre tavole rischia di essere compromessa. È fondamentale agire ora per tutelare la salute dei consumatori e garantire che i nostri acquisti siano davvero affidabili.

Nel 2025, entrare in un supermercato e riempire il carrello potrebbe sembrare un gesto quotidiano e innocuo. Ma i numeri raccontano un’altra storia. Secondo Coldiretti, quest’anno l’Italia ha registrato quasi un allarme alimentare al giorno. Il problema? In gran parte, riguarda i prodotti importati da Paesi in cui le regole su pesticidi, contaminanti e sicurezza igienico-sanitaria non sono allineate a quelle europee. In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, che si celebra il 7 giugno sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Coldiretti ha diffuso dati preoccupanti raccolti attraverso il sistema di allerta rapido europeo (RASFF). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

