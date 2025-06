Un Alieno in Patria stasera su Rai 3 con Peter Gomez | tra gli ospiti Luigi de Magistris Francesca Pascale e Alessandro Sallusti

Stasera su Rai 3 alle 20.15, "Un Alieno in Patria" torna con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi, pronti a sdrammatizzare e sorprendere con un'ironia irresistibile sulle notizie di politica, cronaca e molto altro. Tra ospiti come Luigi De Magistris, Francesca Pascale e Alessandro Sallusti, il programma promette di essere un viaggio divertente e acuto nel mondo dell'attualitĂ . Non perdete questa imperdibile finestra sulla realtĂ , vista dall'occhio...

Stasera, sabato 7 giugno alle 20.15 su Rai 3 torna “ Un Alieno in Patria “, il programma condotto da Peter Gomez, affiancato dalla giornalista Manuela Moreno e dall’attore e comico Paolo Rossi. Dal foyer del Teatro delle Vittorie, il preserale propone una lettura ironica e sorprendente delle notizie, come se a raccontarle fosse un “alieno” appena atterrato sulla Terra. La prima parte è dedicata ai fatti della settimana, tra politica, cronaca e attualitĂ ; la seconda esplora i fenomeni culturali e le tendenze del momento. Tra gli ospiti di questa puntata: Lucio Caracciolo, Emanuele Fiano, Luigi de Magistris, Francesca Pascale e Alessandro Sallusti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un Alieno in Patria stasera su Rai 3 con Peter Gomez: tra gli ospiti Luigi de Magistris, Francesca Pascale e Alessandro Sallusti

