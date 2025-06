Ultimo giorno per la Marchetti | sarà demolita

Ultimo giorno alla scuola Marchetti: un addio carico di emozioni e ricordi indelebili. Dopo 52 anni di storia, i corridoi che hanno visto crescere generazioni si preparano a chiudere, lasciando il segno di un passato ricco di amore, sogni e sfide. La scuola cambia, ma i ricordi restano: un arrivederci a un capitolo che ha scritto tante vite, e che ora si trasforma in un ricordo prezioso da custodire.

"La scuola cambia, i ricordi restano". Un addio emozionante quello degli studenti che ieri hanno svolto le ultime lezioni nella scuola secondaria G. Marchetti, in via dei Gerani. Quei corridoi sono stati testimoni di amori, delusioni, ma anche di sorrisi e soddisfazione per i tanti studenti che dal 1973 si sono seduti su quei banchi. Un capitolo che si chiude dopo 52 anni, un istituto che trae le proprie origini dall’antico collegio in piazza Garibaldi, fondato da Pio IX nel 1853. Ma il nuovo edificio più funzionale e in linea con le normative ambientali, sismiche e di efficientamento energetico sarà pronto a ospitare gli studenti da settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it