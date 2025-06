Ultimissime Juve LIVE | svelato il calendario della Serie A 2025 26 Kolo Muani resta anche al Mondiale per Club

Rimanete sempre aggiornati sulle ultime novità della Juventus con le nostre notizie in tempo reale. Dalla presentazione del calendario 2025-26 alle ultime indiscrezioni sui giocatori come Kolo Muani, che potrebbero anche partecipare al Mondiale per club, la nostra redazione vi tiene informati su tutto ciò che riguarda il mondo bianconero. Non perdetevi neanche un dettaglio: il vostro punto di riferimento per le news Juve è qui, pronto a svelare ogni segreto.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 6 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 giugno 202 5. Kolo Muani Juventus: decisione presa per il Mondiale per Club. I contatti col Psg hanno portato a questo scenario, futuro definito per il francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: svelato il calendario della Serie A 2025/26, Kolo Muani resta anche al Mondiale per Club

Sorteggio calendario Serie A, Juventus-Milan alla prima giornata - Le ultime news Serie A riguardano il calendario della stagione 2025-26. Possibile Juventus-Milan già alla prima giornata ... Secondo calciomercato.it

Serie A 2025/2026, il calendario della Juventus: il cammino dei bianconeri - Svelato il calendario della Juventus in vista della stagione 2025/2026. Il pecorso dei bianconeri inizierà contro il Parma e la formazione di Tudor sarà impegnata in sfide da subito avvincenti. Dalle ... Segnala tag24.it

Calendario Juve, quale sarà la prima gara dei bianconeri nella Serie A 2025/26? Adesso è ufficiale: il nuovo campionato inizierà allo Stadium - Calendario Juve, quale sarà la prima gara dei bianconeri nella Serie A 2025/26? È ufficiale: tutti i dettagli La Juve inizierà la Serie A 2025/26 all’Allianz Stadium contro il Parma. È questa la prima ... Segnala juventusnews24.com

