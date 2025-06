Ultimissime Inter LIVE | inizia l’avventura di Chivu il retroscena sull’incontro di ieri durato 8 ore in sede

Chivu Inter, incontro in corso in un hotel di Milano: inizia l’avventura – VIDEO - Chivu Inter, l’ex difensore incontra la società: appuntamento con la dirigenza nerazzurra Incontro in corso tra Chivu e la dirigenza dell’Inter dopo la scelta: con lui anche Baccin. Come riportato da ... Secondo informazione.it

Inter, quando arriva l’ufficialità di Chivu e la priorità di mercato | CM.IT - Chivu è il prescelto dell'Inter per il dopo Inzaghi sulla panchina dell'Inter: vertice con la dirigenza per il nuovo attaccante ... Lo riporta calciomercato.it

Perché l'Inter ha scelto Chivu - L`Inter del post Inzaghi riparte da Cristian Chivu. Uno degli eroi del Triplete che conosce bene l`ambiente nerazzurro per aver iniziato lì, dalle giovanili, la. Secondo calciomercato.com

INTER NEWS: è UFFICIALE! L'avventura di INZAGHI è FINITA!