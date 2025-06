Ulss 9 alla ricerca di medici di base per la stagione nelle località turistiche veronesi

L’ULSS 9 Scaligera cerca medici di base disponibili a rafforzare l’assistenza sanitaria nelle suggestive località turistiche veronesi. Un’occasione imperdibile per professionisti desiderosi di contribuire alla sicurezza dei turisti e vivere un’estate all’insegna del servizio e del contatto con il territorio. Se sei un medico di medicina generale motivato, scopri come unirti a questa importante iniziativa per garantire un’estate sicura e serena a tutti i visitatori.

Per garantire un'estate sicura ai numerosi turisti che da qui ai prossimi mesi frequenteranno le località turistiche veronesi di lago e montagna, l'Ulss 9 Scaligera sta potenziando il servizio di assistenza sanitaria di base conferendo incarichi a tempo determinato a medici di medicina generale.

