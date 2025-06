UFFICIALE – Luis Henrique arriva all’Inter | il comunicato del club

L’Inter dà il benvenuto a Luis Henrique, talento brasiliano classe 2001, arrivato a titolo definitivo dall’Olympique Marseille. Con questa mossa strategica, i nerazzurri rafforzano il reparto offensivo, puntando su un giovane promettente dal grande potenziale. La società nerazzurra, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il comunicato che sancisce un nuovo capitolo nella storia del club, confermando l’obiettivo di consolidare la competitività in tutte le competizioni.

L’Inter annuncia l’arrivo di Luis Henrique. Il brasiliano arriva a titolo definitivo in nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO UFFICIALE – L’Inter ha annunciato, tramite il proprio sito, l’acquisto di Luis Henrique. Questa la nota del club nerazzurro: “ Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter. Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marseille”. Nel comunicato l’Inter ripercorre la storia di Luis Henrique. ORIGINI – João Pessoa è una città dello stato di Paraíba, in Brasile. Fondata nel 1585 in occasione delle celebrazioni di un patto di pace tra portoghesi e indigeni, la città sorge sulla Punta di Seixas, il punto più orientale di tutto il Sudamerica, sull’Oceano Atlantico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Luis Henrique arriva all’Inter: il comunicato del club

