Ufficiale | Griezmann rinnova con l’Atletico Madrid fino al 2027!

Antoine Griezmann non si muoverà dall'Atletico Madrid. Nonostante le varie e recenti voci di mercato, è arrivato il rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ufficiale: Griezmann rinnova con l’Atletico Madrid fino al 2027!

Mercato Inter, dalla Spagna lanciano l’allarme: Griezmann via dall’Atletico Madrid? Il primo nome nella lista per sostituirlo è quello di Lautaro! - Il mercato dell'Inter è in fermento dopo l'allerta lanciata dalla Spagna riguardo al possibile addio di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid.

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il futuro di Griezmann all'Atletico Madrid è in bilico e l'erede designato, in caso di addio, sarebbe Lautaro Martinez. #inter #internews24 #MercatoInter #LautaroMartinez #Griezmann #AtleticoMadrid #Calciomercato Partecipa alla discussione

Griezmann rinnova con l'Atletico Madrid fino al 2027: il comunicato - "Antoine Griezmann e l'Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del calciatore francese fino al 30 giugno 2027. In questa stagione, Griezmann ha giocato ...

