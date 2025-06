Ufficiale | Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma

Un'epoca di novità e cambiamenti ha preso forma nella Capitale: dopo settimane di attese e speculazioni, Gian Piero Gasperini è stato ufficialmente annunciato come il nuovo allenatore della Roma. La sua presenza in città, tra eventi sociali e momenti di riflessione, segna l'inizio di un capitolo entusiasmante per i giallorossi. Ora, occhi puntati sul campo: cosa riserverà questa nuova avventura?

Roma 7 giugno 2025 – Si è fatta attendere, era una mossa ormai sulla bocca di tutti, ma la cui ufficialità sembrava non arrivare mai. Ieri invece questa si è concretizzata e da poco meno di ventiquattro ore Gian Piero Gasperini è a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico di Grugliasco era arrivato tre giorni fa in città per prendere parte al matrimonio di Gianluca Scamacca e sia ieri, sia il giorno prima li ha trascorsi a Trigoria, dove ha prima sostenuto colloqui ulteriori con Florent Ghisolfi e Cluadio Ranieri. Incontri a cui ha preso parte anche il Ceo del club giallorosso Lorenzo Vitali, e che hanno portato poi al comunicato ufficiale delle scorse ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ufficiale: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma

