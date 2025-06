UFFICIALE | Dominik Mysterio difenderà l’IC Title a MITB! Succede di tutto a Worlds Collide!

Sotto lo sguardo attento dei fan, si delineano nuovi scenari nel mondo del wrestling: Dominik Mysterio si prepara a difendere il titolo IC a Money in the Bank, mentre la rivoluzione di Worlds Collide sta scuotendo le fondamenta di WWE e AAA. In un contesto ricco di colpi di scena e alleanze imprevedibili, l’attesa cresce per scoprire cosa riserverà il futuro di questi protagonisti. Rimanete con noi, perché ancora tutto può succedere...

In questi minuti, si sta tenendo Worlds Collide 2025, show congiunto tra WWE e AAA, dopo l’acquisizione di quest’ultima da parte della promotion di Nick Khan e Triple H. E, decisamente a sorpresa, abbiamo un nuovo match per Money in the Bank, dopo quanto accaduto alla fine del caotico opener che ha visto Octagón Jr, Aero Star & Mr. Iguana sconfiggere il Latino World Order (Dragon Lee & Cruz Del Toro) & Lince Dorado. Sotto lo sguardo attendo di Liv Morgan e Dominik Mysterio in prima fila. Rissa post-match tra Dominik Mysterio e Octagon Jr, UFFICIALE IL MATCH PER MONEY IN THE BANK!. Dopo il combattuto incontro che ha visto i tre lottatori AAA emergere vittoriosi, Dominik Mysterio ha preso la parola, insultando pesantemente i luchador sul ring vista la complicità con il padre Rey Mysterio, apparso ad inizio show e salutato calorosamente da tutti i partecipanti al match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - UFFICIALE: Dominik Mysterio difenderà l’IC Title a MITB! Succede di tutto a Worlds Collide!

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Worlds Collide Ufficiale Dominik

DC Worlds Collide, Warner Bros. ha annunciato il nuovo gioco di ruolo a squadre - Warner Bros. Games presenta DC Worlds Collide, un entusiasmante gioco di ruolo mobile free-to-play. I giocatori potranno collezionare e migliorare le loro squadre di supereroi e supercriminali in avvincenti battaglie PvP e PvE.

WWE: Lilian Garcia sarà a Worlds Collide *UFFICIALE* - Sui social media, Lilian Garcia ha rivelato che questo sabato tornerà in WWE come ring announcer di Worlds Collide ... Segnala spaziowrestling.it

Scopri DC Worlds Collide: l'epica battaglia tra supereroi e villain DC, gratis su mobile - il colosso dell'intrattenimento americano guarda in direzione dell'universo DC Comics per annunciare ufficialmente DC Worlds Collide, un videogioco a tinte supereroiche destinato ad approdare ... msn.com scrive

DC Worlds Collide è stato annunciato da Warner Bros: un RPG multiplayer con i personaggi DC Comics - NOTIZIA di Giorgio Melani — 15/05/2025 Warner Bros. Games ha annunciato oggi in via ufficiale il nuovo titolo su licenza DC Worlds Collide, un gioco di ruolo mobile free-to-play a squadre in cui ... Riporta multiplayer.it

“Dirty” Dom always has Mami's back