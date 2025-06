UeD il silenzio social di una ex Dama | Mia sorella coinvolta in un gravissimo incidente

In un clima di grande preoccupazione, Barbara De Santi, ex protagonista di Uomini e Donne, rompe il silenzio sui social per condividere una notizia dolorosa: sua sorella è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente. Dopo giorni di assenza, la sua sincerità e il suo coraggio dimostrano quanto sia importante sostenersi nei momenti più difficili. La vicenda ha toccato profondamente i fan e tutti coloro che la seguono.

Periodo difficile e doloroso per Barbara De Santi, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo alcuni giorni di assenza sui social, l’ex Dama ha deciso di rompere il silenzio, rivelando che la sorella è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente. GRAVISSIMO INCIDENTE – Molto attiva sui social, dove su Instagram conta 200mila follower, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Silenzio Social Dama Sorella

Cecilia Rodriguez annuncia la gravidanza, Belén resta in silenzio sui social: è rottura tra le sorelle? - Cecilia Rodriguez ha finalmente rivelato la sua gravidanza sui social, scatenando un’ondata di emozioni e commenti.

Chiara Ferragni, la sorella Valentina festeggia il compleanno (a casa) ma di lei non c'è traccia. Profilo basso per tutta la famiglia - Il silenzio social di Chiara Ferragni continua anche in occasione del compleanno della sorella Valentina Ferragni, che ha deciso di festeggiare tenendo un profilo basso quest'anno. Sarà che sono i 31 ... Da corriereadriatico.it

U&D, Pinuccia rompe il silenzio dopo l'addio al programma: la dama torna sui social (Foto) - Che fine ha fatto la dama Pinuccia dopo il suo addio a ... Pinuccia ha scelto di intervenire sui social e rompere il silenzio. In attesa di scoprire se in futuro ci sarà spazio per un nuovo ... it.blastingnews.com scrive

Chiara Ferragni e il silenzio social: «Si è chiusa a riccio» - Le ultime foto che ha postato la immortalavano a Dubai, in vacanza con i suoi bambini, la mamma e la sorella Valentina ... chiudersi nel silenzio. Secondo l’investigatore social Alessandro ... Si legge su vanityfair.it

Tagga Tuo Fratello/Sorella