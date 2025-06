Udienza a distanza Vietato l’incontro con l’ex

In un contesto segnato da tensione e minacce, l'udienza a distanza al Tribunale di Como ha vietato l'incontro con l’ex, ma non ha fermato le intimidazioni. Durante il processo, Said Cherrah ha rivolto parole minacciose alla sua ex e alla sua avvocata, Daniela Danieli, tentando di compromettere la calma e la sicurezza. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale mantenere un ambiente giudiziario sicuro e rispettoso, evitando che la furia di alcuni metta a rischio l’integrità delle persone coinvolte.

Al processo al Tribunale di Como, dove a gennaio è stato condannato a 11 anni per avere perseguitato e lanciato acido sul volto della sua ex, ha insultato e minacciato la giovane e anche la sua avvocata. "Se ti prendo ti ammazzo appena ti becco, tanto prima o poi esco", le sue parole. Una furia che la legale, Daniela Danieli, ha voluto evitare si ripeta mercoledì, quando Said Cherrah, 26enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese, sarà chiamato al Tribunale di Monza per il processo con il rito abbreviato davanti alla gup Angela Colella per tentato omicidio nei confronti della stessa ragazza, una 24enne marocchina che abita a Erba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

