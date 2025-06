Ucraina Zelensky torna all’attacco e condanna la brutalità di Putin | Attacchi a Kharkiv puro terrorismo

In un contesto di tensione crescente, Zelensky torna a condannare con fermezza la brutalità di Putin, definendo gli attacchi a Kharkiv e Kherson come puro terrorismo. La risposta del leader ucraino si fa sentire forte e chiara, mentre il mondo osserva con crescente preoccupazione i recenti sviluppi. La guerra in Ucraina continua a scuotere gli animi, ricordandoci che la pace è un obiettivo ancora lontano e prezioso.

Un altro duro attacco continuato ha visto protagoniste le zone di Kharkiv e Kherson: il bilancio è di 5 morti e 17 feriti; ma Trump giustifica Putin. Prontamente è arrivata la risposta di Zelensky: "Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky torna all’attacco e condanna la brutalità di Putin: “Attacchi a Kharkiv puro terrorismo”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Putin Zelensky Attacco Kharkiv

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Su Kharkiv il peggior attacco dal 2022. Zelensky a Trump: bambini al parco? È Putin che li uccide. Mosca dice di avere colpito obiettivi militari e poi accusa: scambio di prigionieri rinviato con strane ragioni. Kiev: "Accordi disattesi, giochetti sporchi" Partecipa alla discussione

#Ucraina I violenti attacchi russi su #Kharkiv e #Kherson. I più forti dall’inizio della guerra. Si contano morti e feriti. #Trump “#Kiev ha dato a #Mosca il pretesto per bombardare”. #Zelensky “Putin assassino di bambini”. @valeriafrasca Partecipa alla discussione

Nuovi raid in Ucraina. Trump: "Hanno dato motivo a Mosca". Zelensky: "Putin assassino di bimbi" - Notte di fuoco sull'Ucraina. I russi hanno lanciato 215 fra droni e missili, come ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev su Telegram. I droni intercettati sono stati 87. A Kherson e Kharkiv sono ... Scrive msn.com

Su Kharkiv il peggior attacco dal 2022. Zelensky a Trump: "Bambini al parco? È Putin che li uccide" - Mosca: "Abbiamo portato le salme su luogo di scambio ma Kiev non ci contatta" "La parte russa, in stretta conformità con gli accordi di Istanbul del 2 giugno, ha portato la prima parte delle salme dei ... Lo riporta msn.com

Attacco “senza precedenti” su Kharkiv. Zelensky: “Non siamo bambini al parco, Putin al parco i bambini li uccide” - È di almeno 5 vittime e 17 feriti il bilancio che le autorità ucraine riferiscono dopo la notte di raid russi a Kharkiv e Kherson ... Scrive dire.it

La guerra in Ucraina non si ferma. Kharkiv subisce l’attacco più violento dall’inizio della guerra