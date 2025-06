Ucraina Zelensky | Io e Putin non siamo bambini in parco lui li uccide

Il conflitto tra Ucraina e Russia si fa sempre più crudo, con Zelensky che sottolinea: “Io e Putin non siamo bambini in un parco, lui uccide i bambini”. Le parole del presidente ucraino risuonano come un’accusa ferma contro le azioni di Mosca, mentre gli attacchi russi continuano a seminare morte e distruzione. In questo scenario drammatico, le vittime aumentano e il mondo si interroga su come fermare questa spirale di violenza.

Con Vladimir Putin “ non siamo bambini in un parco giochi “, lui “è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad Abc News rispondendo a una domanda relativa alla frase di Donald Trump che aveva definito i presidenti di Russia e Ucraina “ bambini che litigano al parco”. Proseguono gli attacchi russi. Sono intanto almeno cinque le vittime in Ucraina in seguito ai pesanti raid effettuati nella notte dalla forze armate russe. Oltre alle due vittime nella regione di Kharkiv una persona sarebbe rimasta uccisa nella regione di Kiev mentre il Servizio di emergenza statale ucraino ha reso noto su Telegram che si contano due vittime anche nella regione di Lutsk dopo il violento attacco di ieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Io e Putin non siamo bambini in parco, lui li uccide”

Zelensky risponde a Trump: «Io e Putin non siamo due bambini che litigano al parco giochi. Putin è un assassino che è venuto per uccidere i bambini. Trump o chiunque altro al di fuori dell'Ucraina non può comprendere appieno il dolore degli ucraini». Partecipa alla discussione

Zelensky, 'Putin è l'assassino di bambini al parco giochi' - "Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

