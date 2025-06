Ucraina | Zelensky a Kharkiv puro terrorismo pressare Russia per pace

L'attacco di oggi a Kharkiv riaccende l'attenzione sulla dura realtà del conflitto in Ucraina, dove Zelensky denuncia atti di terrorismo che mietono vittime innocenti. La sofferenza quotidiana di una popolazione sotto assedio diventa un appello urgente alla comunità internazionale: è tempo di pressare la Russia affinché si avvii un percorso di pace reale, per mettere fine a questa spirale di distruzione e dolore.

Milano, 7 giu. (LaPresse) – Gli attacchi russi su Kharkiv sono “puro terrorismo”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo che nel raid di oggi pomeriggio che ha colpito la città ucraina dopo quelli della notte il bilancio è di un morto e oltre 40 feriti. “Questo va avanti da oltre 3 anni di guerra” e “non può essere ignorato. Non possiamo chiudere gli occhi. E questo non è un gioco. Ogni giorno perdiamo la nostra gente solo perché la Russia si sente impunita. C’è bisogno di una forte pressione sulla Russia per ottenere la pace”, ha aggiunto Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, a Kharkiv puro terrorismo, pressare Russia per pace

