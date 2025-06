Ucraina un morto e feriti a Kharkiv

Un terribile attacco russo scuote Kharkiv, lasciando un bilancio drammatico di vittime e feriti. Il sindaco Terekhov lo definisce "il più pesante dall'inizio della guerra", con almeno 40 esplosioni, missili, droni e bombe aeree. La città piange, mentre il governatore parla di 12 feriti, tra cui due bambini. Questa escalation evidenzia la brutalità del conflitto e la fragile speranza di pace.

7.00 Un morto e diversi feriti a Kharkiv, in un attacco russo che il sindaco definisce "senza precedenti" e "il più pesante dall'inizio della guerra". In città, almeno 40 esplosioni, in un attacco combinato con due missili, 48 droni e 4 bombe aeree guidate, ha detto ha detto il primo cittadino Terekhov. Sei i feriti in città, ha aggiunto. Il governatore regionale Synegoubov parla di 12 feriti, 2 dei quali bambini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it