Ucraina | Trump sanzioni contro la Russia se sarà necessario

In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump avverte: “Se necessario, imporrò ulteriori sanzioni contro la Russia”. La possibilità di un inasprimento delle misure economiche si fa strada mentre il mondo osserva attentamente le mosse degli Stati Uniti e le risposte di Mosca. La diplomazia è al centro di un delicato equilibrio, e tutto potrebbe cambiare in un istante: restiamo aggiornati sui futuri sviluppi.

Torino, 7 giu. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha dichiarato che imporrà ulteriori sanzioni contro la Russia “se necessario”. “Se penso che la Russia non stia cercando un accordo o non voglia fermare lo spargimento di sangue, le userò, se sarà necessario”, ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, come riporta la Cnn. Trump ha aggiunto che i senatori, molti dei quali hanno firmato un disegno di legge per aumentare le sanzioni contro la Russia, stanno lasciando a lui la decisione finale. “Non ne ho parlato con loro. Hanno un disegno di legge, ma la decisione spetta a me, è una mia opzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Trump, sanzioni contro la Russia se sarà necessario

In questa notizia si parla di: Russia Trump Sanzioni Necessario

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Trump paragona la guerra in Ucraina a «due bambini che litigano come matti in un parco». E minaccia sanzioni a Kyiv, oltre che alla Russia. Nei giorni pari diffonde la propaganda di Putin, nei dispari equipara l’aggressore all’aggredito. Partecipa alla discussione

Giornalista a Trump pochi minuti fa: “Gli USA metteranno le sanzioni alla Russia e quando?” Trump: “La scadenza è nel mio cervello. Forse dovremo mettere le sanzioni su entrambi paesi.” Partecipa alla discussione

Ucraina: Trump, sanzioni contro la Russia se sarà necessario - Torino, 7 giu. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha dichiarato che imporrà ulteriori sanzioni contro la Russia “se necessario”. “Se penso che la Russia non stia cercando un accordo o non voglia ... Da msn.com

Donald Trump valuta altre sanzioni per forzare Putin al tavolo. L'idea Usa di lasciare i negoziati - Le possibili misure non sarebbero bancarie. Il leader sui dazi: positivo che l’Ue voglia trattare DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK - Trump sta meditando di imporre nuove sanzioni contro Mosca ques ... Da msn.com

Russia, Macron: "Sicuro che Trump, preoccupato per la credibilità Usa, reagirà al cinismo di Putin" - Sono necessari passi concreti per porre fine alla guerra. Ci aspettiamo forti sanzioni contro ... un accordo», ha detto Trump a Fox News. «Sarebbe devastante per la Russia, perché sta ... Riporta lastampa.it

Trump, le sanzioni e non solo: quando a Davos si parla di Russia - economy