Ucraina sindaco Kharkiv | Attacco senza precedenti sulla città

In un'onda di violenza senza precedenti, Kharkiv e altre regioni ucraine sono state colpite da pesanti attacchi russi durante la notte, provocando almeno cinque vittime e numerosi feriti. La guerra continua a seminare distruzione e sofferenza tra la popolazione civile, mentre l’intera comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione. Questa escalation segna un ulteriore capitolo nel conflitto; il futuro della regione rimane incerto ed estremamente delicato.

Sono almeno cinque le vittime in Ucraina in seguito ai pesanti raid effettuati nella notte dalla forze armate russe. Oltre alle due vittime nella regione di Kharkiv una persona sarebbe rimasta uccisa nella regione di Kiev mentre il Servizio di emergenza statale ucraino ha reso noto su Telegram che si contano due vittime anche nella regione di Lutsk dopo il violento attacco di ieri. A Kharkiv almeno due morti e 17 feriti. E’ di almeno due morti e 17 feriti, fra cui anche dei bambini, il primo bilancio del pesante attacco effettuato nella notte dalle forze armate russe su Kharkiv. Lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale locale Oleg Synegubov spiegando che sono stati colpiti “obiettivi civili in tutta la città, tra cui un edificio residenziale di 9 piani, un’azienda e altre strutture”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, sindaco Kharkiv: “Attacco senza precedenti sulla città”

