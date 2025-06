Ucraina nuovo attacco con droni a Kharkiv | 3 morti e 17 feriti

In un'oscura notte di tensione, Kharkiv si è risvegliata sotto un devastante assalto di droni e missili provenienti dalla Russia. Almeno tre vite sono state spezzate e 17 persone ferite, testimoniando ancora una volta la fragilità della pace in questa regione martoriata. La crescente escalation minaccia di ridefinire il conflitto, lasciando l'intera comunità nel timore di ulteriori violenze. La situazione rimane critica e in costante evoluzione.

(Adnkronos) – Almeno 3 persone sono state uccise e altre 17 ferite nella notte nel più grande attacco di droni russi contro la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv. Lo ha reso noto il sindaco Ihor Terekhov, precisando che durante la notte la Russia ha lanciato 48 droni, oltre a due missili e quattro bombe. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, nuovo attacco con droni a Kharkiv: 3 morti e 17 feriti

In questa notizia si parla di: Ucraina Attacco Droni Kharkiv

Ucraina, attacco con droni russi su Sumy: centrata in pieno un’auto - (?? Campo content non trovato)

Prime valutazioni degli esperti occidentali sull'attacco missilistico e con droni di oggi contro l'Ucraina: "Non c'è motivo di credere che questo attacco contro l'Ucraina sia più esteso dei precedenti a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, il che significa che Partecipa alla discussione

Zelensky, discorso serale: La Russia ne è orgogliosa, è orgogliosa della sua capacità di uccidere, e francamente, è l'unica cosa che questo Stato abbia mai imparato a fare. L'attacco a Pryluky, nella regione di Cernihiv, oggi. I droni russi hanno ucciso la famigli Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina, missili e droni: «Attacco senza precedenti su Kharkiv». Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Scrive ilmessaggero.it

Guerra Ucraina Russia, Sindaco Kharkiv: attacchi senza precedenti sulla città. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Sindaco Kharkiv: attacchi senza precedenti sulla città. LIVE ... Segnala tg24.sky.it

Guerra in Ucraina: almeno cinque morti in attacchi aerei russi su Pryluky, feriti a Kharkiv - I raid aerei sono avvenuti poche ore dopo la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin, il quale ha promesso che la Russia risponderà agli attacchi d ... Da msn.com