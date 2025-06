Ucraina nei campi profughi tagliato anche il cibo | “I governi pensano agli affari ma qui la gente ha fame”

In Ucraina, la crisi si fa sempre più acuta: i campi profughi sono alle prese con carenze di cibo, mentre i governi sembrano più interessati agli affari che alla sofferenza umana. Mediterranea Saving Humans denuncia come solo il 25% dei fondi italiani sia destinato agli aiuti umanitari, e con la fine dei progetti di accoglienza in Italia dal 30 giugno, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro queste emergenze.

L'allarme di Mediterranea Saving Humans, nel più grande capo profughi di Leopoli non ci sono più soldi per garantire il cibo. "Solo il 25% dei fondi italiani è indirizzato agli aiuti umanitari". In Italia dal 30 giugno finiscono i progetti di accoglienza. A Luglio il summit a Roma per gli investimenti stranieri.

