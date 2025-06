Ucraina le macerie dopo gli attacchi russi della scorsa notte su Kiev | le immagini

La notte scorsa, Kiev e Lutsk sono state teatro di un inquietante raid russo, il più grande attacco di droni contro la seconda città più grande dell'Ucraina. Le immagini delle macerie e le squadre di emergenza al lavoro testimoniano la devastazione e il dolore lasciati da questa offensiva. Un conflitto che continua a scuotere le fondamenta di un Paese già provato: ecco cosa sta succedendo nel cuore dell’Ucraina.

Squadre di emergenza al lavoro a Kiev e Lutsk dopo i bombardamenti russi della notte. L’attacco ha provocato almeno 5 morti e diversi feriti. Le autorità locali lo hanno definito “il più grande attacco di droni contro la seconda città più grande dell’Ucraina” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, le macerie dopo gli attacchi russi della scorsa notte su Kiev: le immagini

In questa notizia si parla di: Ucraina Russi Notte Kiev

Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti” - Si sono conclusi a Istanbul i colloqui tra Russia e Ucraina, ma per Kiev i risultati sono deludenti. Una fonte diplomatica ucraina ha dichiarato che non ci sono stati progressi significativi, mentre i rappresentanti russi si sono detti soddisfatti.

#TG2000 - #Ucraina, notte di attacchi russi dopo i sabotaggi di #Kiev #4giugno #RussiaUkraineWar #Russia #Istanbul #Putin #Zelensky #Lavrov #Erdogan #Mosca #Tv2000 #News @tg2000it Partecipa alla discussione

UCRAINA | Quattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale) è il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalle forze armate russe su Kiev. Numerosi droni hanno colpito vari distretti della capitale. #ANSA Partecipa alla discussione

Altra notte di attacchi russi, 5 morti a Kharkiv. Trump: "Kiev ha dato a Putin una ragione... - AGI - Sono almeno cinque le vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Lo riferiscono le autorità locali. La Russia nella notte ha colpito duramente Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucra ... Riporta msn.com

Ucraina, altra notte di attacchi russi. “Almeno 5 vittime”. Trump: “I raid con droni hanno dato a Putin le ragioni per colpire” - Tre morti negli attacchi a Kharkiv e due a Kherson. Il presidente Usa: “Spero che la guerra non diventi nucleare” ... Secondo msn.com

Ucraina, droni russi su Kiev nella notte: almeno 4 morti - Nuova grande ondata di attacchi russi sull’Ucraina nella notte tra giovedì e venerdì. Colpite varie regioni tra cui la capitale Kiev, in cui sono morte almeno 4 persone e 20 sono rimaste ferite. Sul f ... Riporta msn.com