Ucraina gli attacchi a Kharkiv non smettono | giornata tra le esplosioni

La guerra in Ucraina continua a far tremare Kharkiv e Kherson, con esplosioni che non cessano e un bilancio tragico di vittime. La situazione si fa sempre più tesa, mentre le dichiarazioni di Trump e Zelensky alimentano il fuoco dello scontro internazionale. In questo scenario di caos e dolore, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e cercare soluzioni di pace. È un momento cruciale che richiede solidarietà e impegno globale.

Un altro duro attacco c'è stato nella notte in Ucraina, colpite le zone di Kharkiv e Kherson: il bilancio è di 5 morti e 17 feriti; ma Trump giustifica Putin. Prontamente è arrivata la risposta di Zelensky: "Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". Nella giornata di oggi il bombardamento non si è placato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, gli attacchi a Kharkiv non smettono: giornata tra le esplosioni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ucraina Kharkiv Giornata Attacchi

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: un morto e 7 feriti - Nella notte tra martedì e mercoledì, le forze russe hanno sferrato un attacco massiccio su Kharkiv, Ucraina, colpendo aree residenziali con oltre dieci raid.

Perché Kharkiv è sotto attacco? Non solo riserve di gas e importanza strategica, Putin vuole vendicare il 2022 - Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, è stata colpita oggi da un attacco russo di una violenza mai vista dall’inizio dell’invasione. Il ... Scrive msn.com

Guerra Ucraina, attacchi «senza precedenti» su Kharkiv: 5 morti. Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Riporta ilmattino.it

Guerra Ucraina, attacchi «senza precedenti» su Kharkiv e Kherson: 5 morti. Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Da ilgazzettino.it

Ucraina: Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, il giorno dell'offensiva sulle cittÃ