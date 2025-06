Ucraina giorno 1 200 di guerra | le notizie in diretta

Dopo 200 giorni di guerra, il conflitto in Ucraina continua a scuotere il mondo. Le notizie in diretta ci mostrano un quadro drammatico: il presidente americano aveva paragonato i due Paesi a due “ragazzini che litigano al parco”, ma l’attacco russo su Kiev nella notte ha portato almeno 4 vittime e 20 feriti, ricordandoci quanto questa crisi sia ancora intensa e complessa.

Guerra in Ucraina, è il giorno dei colloqui di Istanbul: pesa l'assenza di Putin | La diretta - Oggi, a Istanbul, si svolgono i tanto attesi colloqui di pace per l'Ucraina, ma l'assenza del presidente Putin solleva interrogativi sul futuro delle trattative.

https://lapresse.it/esteri/2025/05/10/guerra-ucraina-russia-le-notizie-di-oggi-in-diretta/… #Ucraina, oggi a Kiev i leader Ue ma Meloni sarà collegata da remoto

UCRAINA | "L'Ue ha approvato il suo 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia e sono in preparazione ulteriori sanzioni. Più a lungo la Russia continuerà la guerra, più dura sarà la nostra risposta". Lo annuncia l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.#ANSA

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Chi dà alla guerra più tempo è complice di Putin". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Chi dà alla guerra più tempo è complice di Putin'. LIVE ... Riporta tg24.sky.it

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il cancelliere tedesco a Washington per convincere Trump su Kiev e sui dazi. Il tycoon: “Non penso che ci sarà un accordo. Ho chiesto di non rispondere all'attacco agli aeroporti militari”. L’ambascia ... repubblica.it scrive

Guerra Ucraina-Russia, la guerra di Putin tra strategia e problemi di risorse: l’analisi - (Adnkronos) – Vladimir Putin non si ferma, la guerra in Ucraina continua e la pace appare ancora lontana. I negoziati con Kiev non decollano, il campo di battaglia rimane la priorità per Mosca. Per la ... Da msn.com

Ucraina, colpiti 40 bombardieri russi in attacco coordinato di droni