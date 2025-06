Ucraina attacco senza precedenti Zelensky | Non siamo bambini al parco Putin è un assassino

In un momento di crisi senza precedenti, l'Ucraina si trova sotto attacco con devastanti conseguenze umanitarie. Zelensky condanna duramente Putin, definendolo un assassino che entra nel "parco" della pace per seminare morte e distruzione. Mentre Trump giustifica il leader russo, la risposta ucraina si fa sentire forte e chiara: la guerra non è un gioco, ma una battaglia per la sopravvivenza. La tensione si intensifica, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le prossime mosse.

Un altro duro attacco c'è stato nella notte in Ucraina, colpite le zone di Kharkiv e Kherson: il bilancio è di 5 morti e 17 feriti; ma Trump giustifica Putin. Prontamente è arrivata la risposta di Zelensky: "Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, attacco senza precedenti, Zelensky: “Non siamo bambini al parco, Putin è un assassino”

