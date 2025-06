Ucraina | attacco senza precedenti a Kharkiv e Kherson 5 morti

Lo scenario in Ucraina si aggrava con un attacco senza precedenti che ha colpito le zone di Kharkiv e Kherson, causando vittime e feriti tra la popolazione locale. Mentre la tensione aumenta, anche figure politiche internazionali come Trump trovano modo di giustificare le azioni di Putin, alimentando il dibattito globale sulla crisi. La situazione resta critica e in evoluzione: cosa ci riserverà il futuro?

Un altro duro attacco c'è stato nella notte in Ucraina, colpite le zone di Kharkiv e Kherson: il bilancio è di 5 morti e 17 feriti; ma Trump giustifica Putin. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina: attacco senza precedenti a Kharkiv e Kherson, 5 morti

In questa notizia si parla di: Ucraina Attacco Kharkiv Precedenti

Ucraina, attacco con droni russi su Sumy: centrata in pieno un’auto - (?? Campo content non trovato)

Prime valutazioni degli esperti occidentali sull'attacco missilistico e con droni di oggi contro l'Ucraina: "Non c'è motivo di credere che questo attacco contro l'Ucraina sia più esteso dei precedenti a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, il che significa che Partecipa alla discussione

Ucraina, sindaco Kharkiv: “Attacco senza precedenti sulla città” - Sono almeno cinque le vittime in Ucraina in seguito ai pesanti raid effettuati nella notte dalla forze armate russe. Oltre alle due vittime nella regione di Kharkiv una persona sarebbe rimasta uccisa ... Riporta msn.com

Ucraina, raid russi su Kharkiv. Il sindaco: “Attacco senza precedenti” - È di almeno 5 vittime e 17 feriti il bilancio che le autorità ucraine riferiscono dopo la notte di raid russi a Kharkiv e Kherson ... Come scrive dire.it

Guerra Ucraina, missili e droni: «Attacco senza precedenti su Kharkiv». Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Secondo ilmessaggero.it