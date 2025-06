Ucraina attacco di droni russi su Kharkiv 5 vittime e 17 feriti Trump | Kiev ha dato a Putin una ragione per colpire - VIDEO

La regione dell'Ucraina è nuovamente teatro di escalation violente: droni russi colpiscono Kharkiv e Kherson, causando almeno 5 vittime e 17 feriti. Kiev accusa Mosca di aver ricevuto una motivazione per intensificare gli attacchi dopo gli atti ucraini sui ponti strategici. La situazione resta tesa, mentre la comunità internazionale segue con preoccupazione le conseguenze di questa spirale di violenza. Quale sarà il prossimo passo in questo conflitto che rischia di infiammare ulteriormente la regione?

Gli attacchi arrivano in risposta agli attentati ucraini ai ponti in Bryansk, Kursk e Crimea Attacchi russi nella notte sulle città di Kharkiv e Kherson, almeno 5 i morti e 17 i feriti. Secondo il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, quello di stanotte sarebbe stato "l'attacco più pesante dall'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, attacco di droni russi su Kharkiv, 5 vittime e 17 feriti, Trump: "Kiev ha dato a Putin una ragione per colpire" - VIDEO

