Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, le città ucraine sono state colpite da un'intensa serie di raid russi, con Kharkiv nel mirino. Tra droni d’attacco, missili balistici e ordigni plananti, la violenza ha causato almeno cinque vittime, tra cui un bambino di un anno e mezzo. Questa escalation di violenza sottolinea la crisi umanitaria in atto e la crescente insicurezza della popolazione. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale.

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, diverse città ucraine sono state bersaglio di un’ondata di attacchi aerei russi. La situazione più critica si è registrata a Kharkiv, dove sono stati utilizzati droni d’attacco, missili balistici e ordigni plananti da due tonnellate lanciati da caccia Sukhoi, con un bilancio parziale di almeno due vittime, tra cui un bambino di un anno e mezzo. Le autorità locali hanno segnalato trentasei esplosioni, incendi in edifici residenziali e persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Le incursioni hanno colpito anche Dnipro e Ternopil, mentre nella capitale Kyiv le sirene antiaeree sono risuonate due volte, ma si sono verificati soltanto attacchi con droni esplosivi prima dell’alba. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, altra notte di raid russi: morte cinque persone

