Ucraina altra notte di attacchi russi Almeno 5 vittime Trump | I raid con droni hanno dato a Putin le ragioni per colpire

Kiev, 7 giugno 2025 - È di almeno 5 vittime il bilancio degli attacchi russi sulle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che ci sono anche 17 feriti. Trump ha criticato l'attacco ucraino con droni dentro i confini russi. "Hanno dato a Putin una ragione per entrare e bombardarli a tappeto - ha risposto ai giornalisti - Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l'ho visto - ha aggiunto - ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia". E ancora: “Spero che la guerra non diventi nucleare”. Ucraina, Trump: “Non penso che Mosca e Kiev troveranno un accordo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net