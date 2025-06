Ucciso a mani nude in casa | omicidio a Bresso Milano

Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso. Le indagini sono già in corso e nelle prossime ore sarà chiarita la vicenda. Ora credo che sia il momento della preghiera per la vittima e del ringraziamento per le forze dell'ordine prontamente attivate e che lavorano senza sosta per fare luce su questo drammatico episodio, affinché giustizia possa prevalere e la comunità possa ritrovare serenità.

Bresso, omicidio in via Don Vercesi: ucciso un uomo dopo lite in casa - Una tragica notte scuote Bresso, dove un uomo ha perduto la vita in un episodio di violenza domestica.

