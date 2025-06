Uccise il suocero a coltellate e tentò di sgozzare l’ex moglie il testimone | “La colpiva era coperta di sangue”

Un dramma sanguinoso scuote la tranquilla comunità: Marco Manfrinati, accusato di aver ucciso il suocero con ferite da coltello e di aver tentato di sgozzare l’ex moglie, si presenta davanti alla giustizia. La testimonianza di un testimone oculare, un giovane di 21 anni, aggiunge un tassello inquietante a questa vicenda di violenza e follia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Nella seconda udienza del processo per tentato omicidio premeditato e omicidio volontario a carico di Marco Manfrinati che il 6 maggio 2024 uccise il suocero a coltellate e tentò di sgozzare l’ex moglie Lavinia Limido, sfigurandola in volto, sono stati sentiti alcuni testimoni tra cui un ragazzo di 21 anni: "Ero in camera a studiare e ho sentito il grido di una donna". 🔗 Leggi su Fanpage.it