Uccise il compagno della madre e ferì lei a mattonate | Luigi D’Atino condannato a 24 anni

Un dramma che scuote la comunità: Luigi D'Atino è stato condannato a 24 anni di reclusione per aver ucciso il compagno della madre e ferito lei stessa con mattonate. Un episodio di violenza che ha sconvolto tutti, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. La sentenza rappresenta una svolta importante nel percorso di giustizia, ma il pensiero resta rivolto alle vittime e alle loro famiglie, ancora scosse da quanto accaduto. Continua a leggere.

Luigi D'Atino dovrà scontare 24 anni di carcere per l'omicidio di Germano Riccioni e il ferimento della madre Adele Coluzzi. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a trent'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Riccioni, 24 anni a D'Atino. L'imputato ha chiesto perdono Il giovane il 29 novembre 2023 uccise il compagno della madre, Germano Riccioni La Corte d'Assise presieduta dal giudice Gian Luca Soana ha condannato a 24 anni di reclusione Luigi…

