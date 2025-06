Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca | fermati due fratelli

Una vicenda agghiacciante scuote Quarto, nel cuore del Napoletano: due fratelli, incensurati, sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso il loro padre e aver nascosto il corpo in una cassapanca. Un'indagine complessa condotta dai carabinieri ha portato alla luce un dramma familiare che sconvolge la comunità, rivelando segreti oscuri e drammi nascosti dietro le mura domestiche. La verità sta emergendo, ma quali misteri si celano ancora dietro questa tragica vicenda?

Napoli, 7 maggio 2025 – Hanno ucciso il padre e hanno nascosto il cadavere in una cassapanca in casa: fermati i due figli. È accaduto a Quarto nel Napoletano, dove i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due indagati sono gravemente indiziati del reato di omicidio in danno del proprio padre, 71enne. L’attività di indagine da parte dei carabinieri di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, coordinati dalla procura di Napoli, nasce quando giovedì sera la compagna convivente dell’uomo si è recata in caserma per denunciarne la scomparsa, avvenuta il 3 giugno scorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Padre Cadavere Cassapanca Fermati

Dure fratelli uccidono l'anziano padre e nascondono il cadavere in una cassapanca - Una tragedia sconvolgente scuote Quarto, Napoli: due fratelli uccidono il padre e nascondono il suo corpo in una cassapanca.

Ritrovamento shock a Quarto, Napoli.Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri,con l'accusa di avere ucciso il padre,di 71 anni. Durante una perquisizione hanno trovato il cadavere dell’uomo nascosto in una cassapanca sulla terrazza di cas Partecipa alla discussione

Napoli, uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca sul terrazzo: fermati due fratelli Partecipa alla discussione

Fratelli fermati per ucciso il padre: il cadavere in una cassapanca in terrazza - Hanno ucciso il padre, poi hanno nascosto il suo cadavere dentro una cassapanca custodita sulla terrazza della casa di uno di due. Quindi hanno ripreso la loro vita, fingendo che nulla fosse accaduto. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Uccidono il padre che non consegnava la pensione e nascondono il cadavere in una cassapanca: fermati due fratelli - A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il loro padre, 71enne. Le indagini ... msn.com scrive

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto, il corpo nascosto nella cassapanca in terrazzo: fermati i due figli - Il cadavere del 71enne ritrovato in una cassapanca nella casa dei due fratelli. La compagna ne aveva denunciato la scomparsa martedì. Si legge su fanpage.it