Uboldo incendio nella pizzeria in centro

Un incendio improvviso ha scosso il cuore di Uboldo, coinvolgendo la pizzeria “Voglia di pizza” in via San Martino. Le fiamme, ancora in fase di accertamento, hanno generato un fumo nero che si è diffuso nell’aria, creando momenti di paura tra i residenti. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, si spera di contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

