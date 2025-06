U-blox Italia diventa Trasna Cellular SpA | crisi risolta e 160 posti di lavoro salvati

La crisi di U-blox Italia a Trieste si è conclusa positivamente, con l’acquisizione da parte del gruppo irlandese Trasna di Stephpane Fund, che ha dato vita a Trasna Cellular SpA. Un risultato importante che ha salvato 160 posti di lavoro e segnato la fine di una vertenza lunga sei mesi. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per il futuro della produzione italiana nel settore dei semiconduttori e dell’Internet of Things.

Si è conclusa definitivamente, e in modo positivo, la crisi della U-blox Italia di Trieste, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna di Stephpane Fund - specializzata in semiconduttori e Internet of Things - che la denomina Trasna Cellular SpA. Lo rende noto USB Lavoro Privato Federazione di Trieste e RSU USB Ublox precisando che la firma dell'atto del passaggio chiude una vertenza durata sei mesi e salva i 160 posti di lavoro dell'azienda. L'azienda di Sgonico continuerà a svolgere la sua attività di progettazione di prodotti per le telecomunicazioni e per l'Internet delle cose (IoT) integrandola però con la gestione della produzione e, soprattutto, della vendita dei propri prodotti: una filiera completa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - U-blox Italia diventa Trasna Cellular SpA: crisi risolta e 160 posti di lavoro salvati

