tuttosport – inzaghi e stroppa dai festeggiamenti alle riflessioni…

Nel cuore del Festival della Serie A a Parma, emerge un quadro sorprendente: tre squadre, Sassuolo, Pisa e Cremonese, pronte a scrivere nuovi capitoli nella massima serie italiana. Dopo i festeggiamenti, riflessioni e strategie si intrecciano, mentre gli appassionati attendono con ansia le prossime sfide. La stagione 2025 si prospetta ricca di emozioni e sorprese: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro del calcio italiano.

2025-06-07 13:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Una Serie A per tre. Sassuolo, Pisa e Cremonese sono state protagoniste del panel “ Welcome Back in Serie A ”, organizzato nell’ambito del Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma e moderato dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago. Per tutte e tre, dagli emiliani che hanno vinto la Serie B, ai lombardi che hanno centrato la promozione passando dai playoff, sarà un ritorno in massima serie, ma con tempistiche molto diverse: Sassuolo e Cremonese rivedono il Paradiso del calcio italiano rispettivamente uno e due anni dopo la retrocessione, ma il Pisa fa rientro in A dopo ben 34 anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com