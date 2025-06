Tutti i volti del Duse | si svela la stagione

Tutti i volti del Duse si svelano in una stagione ricca di emozioni e riflessioni, tra narrazioni storiche, interpretazioni artistiche e testimonianze di impegno civile. Un viaggio che attraversa il potere, la memoria e l’incubo della guerra, rivelando il teatro come specchio della vita. Scopriamo insieme un palcoscenico capace di emozionare, far pensare e cambiare, perché il teatro è più vivo che mai.

Donald Trump raccontato da Stefano Massini e il potere di Riccardo III riletto da Antonio Latella. Ma anche le memorie d’artista sulla suggestione di Strindberg per un gigante della scena quale Umberto Orsini e, soprattutto, l’incubo della guerra. Quella raccontata dalle parole di Gino Strada riproposte da Elio Germano, dalla scrittura di Aristofane che Lella Costa e Serena Sinigallia riattraversano, dall’intuizione surreale dell’argentino Ariel Dorfman. E’ ricco di occasioni intriganti il prossimo cartellone di prosa del Duse (di cui Qn-il Resto del Carlino è media partner): quattordici titoli di segno diverso legati dalla volontà di fare del teatro, come dice il presidente del cda Walter Mramor, "una palestra di idee". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

