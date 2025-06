Turismo presenze in crescita | Mix di tradizione e creatività

Numeri che non solo confermano il grande fascino di Modena, ma sottolineano anche come la città stia diventando una meta imperdibile, capace di unire tradizione secolare e creatività contemporanea. Con un mix unico di storia, gastronomia e innovazione, Modena si afferma sempre più come destinazione preferita per viaggiatori da tutto il mondo, pronti a scoprire le sue infinite meraviglie.

Modena conquista i turisti e archivia i primi quattro mesi del 2025 con numeri decisamente brillanti: le presenze turistiche nel territorio comunale crescono del +10,2%, mentre i pernottamenti registrano un altrettanto significativo +11,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la performance è in particolare il turismo internazionale, con un balzo del +13,1% nelle presenze e addirittura del +17,6% nei pernottamenti. Numeri che non solo superano la media provinciale ( +8,4% e +6,6% ), ma collocano Modena ai vertici delle città d’arte dell’Emilia-Romagna: Bologna si ferma al +7,9% di presenze, Parma resta pressoché stabile ( +0,1% ), Reggio Emilia segna una lieve flessione ( -4,7% ) e Ferrara, pur in crescita, non raggiunge le percentuali modenesi ( +2,1% ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo, presenze in crescita: "Mix di tradizione e creatività"

In questa notizia si parla di: Presenze Turismo Crescita Tradizione

