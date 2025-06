Turismo mordi e fuggi Capri troppo affollata

Capri, meta irresistibile per molti, si trova sotto pressione: un turismo mordi e fuggi che inquina, affolla e impoverisce l’isola. Con 15mila visitatori al giorno e poche ore di permanenza, l’esperienza si riduce a scatti e selfie, lasciando poco spazio alla vera bellezza e ai commerci locali. La domanda è: come preservare l’incanto di Capri senza doverla chiudere? La soluzione risiede in strategie sostenibili che valorizzino autenticamente l’isola e i suoi abitanti.

Arrivano, immortalano la bellezza dell’isola e se ne vanno. Eccoli i protagonisti del cosiddetto turismo mordi e fuggi. A Capri si tocca un picco massimo di 15mila persone al giorno, che si trattengono di media cinque ore. I risultati sono evidenti. File chilometriche, strade affollate e poco profitto per i commercianti. Anche perché molti si fermano al Porto, dove ci sono tanti bar, ristoranti e i negozi di souvenir. Di chiudere l'isola però non se ne parla ed ecco come l'amministrazione prova a fronteggiare il problema. "Capri non sarai mai a numero chiuso, stiamo lavorando per avere delle hostess sul posto e avere un sistema salta-fila che consente al turista che s'intrattiene per più giorni di saltare le code", annuncia il sindaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Turismo mordi e fuggi, Capri troppo affollata

