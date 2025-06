Turismo bagarre sui dati | Il calo sulla riviera? La Regione si nasconde dietro al maltempo

La battaglia sui dati turistici infiamma la regione Emilia Romagna, con Forza Italia che mette in discussione i numeri ufficiali e critica il settore per le sue fragilità. Mentre si corre ai ripari dietro il maltempo, la riviera romagnola fatica a risplendere nel primo quadrimestre dell’anno. La questione solleva dubbi e fa riflettere: è davvero il momento di guardare ai numeri o serve un cambio di passo concreto?

Fanno discutere i dati forniti dalla Regione sull'andamento turistico nel primo quadrimestre dell'anno. Dietro un bilancio apparentemente positivo, secondo la critica di Forza Italia si celano in realtà parecchi problemi e fragilità del settore. A partire dalla situazione della riviera romagnola che, nel periodo gennaio-aprile, non ha certo brillato. Il presidente del gruppo consiliare degli azzurri della regione Emilia Romagna, Pietro Vignali, è infatti convinto che la flessione pressochè generalizzata, sulla riviera romagnola non possa essere soltanto imputabile al maltempo. "Soltanto Rimini ha registrato un calo contenuto attorno all'1 percento attacca Vignali , con un meno 0,7 sugli arrivi e meno 1,3 percento sui pernottamenti.

