turchia e somalia un legame sempre più inscindibile grazie al petrolio

La Turchia di Erdogan si sta lentamente tessendo un'importante alleanza con la Somalia, alimentata dalle riserve di petrolio e dalla volontà di consolidarsi come potenza energetica globale. Dall’Anatolia al Corno d’Africa, Ankara mira a sfruttare le risorse di un’area tormentata dalla guerra, trasformando le sfide in opportunità strategiche. Un legame destinato a rimodellare gli equilibri geopolitici, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini regionali.

Ankara da tempo ha gettato lo sguardo ben oltre la penisola anatolica e la regione circostante. Il vero sogno di Erdogan è sempre stato quello di avere proprie fonti di approvvigionamento energetico e, per andarle a pescare, si è spinto fino al Corno d'Africa. Qui ci sono potenzialità poco espresse per via della situazione politica e militare in cui da decenni versa l'intera area. La guerra perenne (e mai del tutto terminata) tra Etiopia ed Eritrea e soprattutto l'instabilità in Somalia, non hanno quasi mai permesso un'attenta esplorazione del sottosuolo. Per la Turchia tutto questo si è tradotto in una grande opportunità, molto vicino adesso ad essere sfruttata.