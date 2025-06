Tumore maligno in gravidanza madre e figlia salvate a Borgo Trento

Una scoperta inaspettata durante la gravidanza ha messo a dura prova una madre e sua figlia, ma grazie a un intervento ginecologico innovativo e senza precedenti all’ospedale di Borgo Trento, entrambe sono state salvate. La diagnosi di tumore all’utero non ha fermato il team medico, che ha dimostrato come la tecnologia e l’esperienza possano fare miracoli. Un esempio di speranza e capacità umana al servizio della vita.

Le scoprono un tumore all'utero durante la gravidanza, ma alla fine sono riusciti a salvare sia lei che la piccola. E tutto grazie ad un intervento ginecologico unico al mondo, eseguito all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La scoperta della malattia durante la gravidanza.

In questa notizia si parla di: Gravidanza Tumore Borgo Trento

