Tuffo tra aromi e musica È l’ora di Bagni di Vino

Tuffo tra aromi e musica: è giunta l’ora di vivere i Bagni di Vino 2025, un viaggio sensoriale tra sapori pregiati e melodie coinvolgenti. Pronti a immergervi in due serate di degustazioni, musica dal vivo e allegria, il 13 e 14 giugno in piazza del Parterre. Questi eventi segneranno l’inizio dell’estate sangiulianese, offrendo a tutti un’opportunità unica di scoprire e condividere il meglio della tradizione enogastronomica locale.

Pronta a partire la terza edizione dei " Bagni di Vino 2025 ", l’evento enogastronomico che si terrà venerdì 13 e sabato 14 giugno in piazza del Parterre, nel centro del capoluogo termale, con musica dal vivo e degustazioni. Due serate che aprono ufficialmente il cartellone degli eventi dell’estate sangiulianese, durante le quali chi vorrà partecipare "avrà l’opportunità – ha spiegato l’assessora alle attività produttive e alla cultura Angela Pisano – di degustare vini di eccellenza, ascoltare musica dal vivo e assaporare piatti autentici della cucina toscana". "Bagni di Vino – ha aggiunto Pisano – segna l’avvio della fase più intensa delle politiche ‘Cultura tutto l’anno’ che abbiamo intrapreso a San Giuliano Terme, con l’estate sangiulianese che la fa da padrona grazie a un’ampia offerta di iniziative, accompagnate da un taglio di qualità per tutti, grandi e piccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

