Tudor Juve Vieri non è sicuro che il croato rimanga in bianconero | Bisogna capire questo in merito al futuro di Igor Per me non è stato un anno positivo…

Tudor Juve, Vieri non è convinto che il croato resterà al suo posto: tutte le dichiarazioni dell’ex attaccante sul futuro tecnico dei bianconeri. L’ex calciatore Christian Vieri ha parlato della possibilità che Igor Tudor sia ancora alla guida della Juve in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni sull’allenatore bianconero durante la cerimonia di presentazione dei calendari. PAROLE – «Bisogna capire se Tudor rimarrà o no. Per me non è stato un anno positivo, tanti problemi, allenatore Motta che è stato mandato via. Ora vedremo se rimarrà l’allenatore, ma la Juve deve fare molto di più». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com