TS – Spiazzato da Inzaghi E il piano B Chivu diventa la scelta del coraggio Inter

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha lasciato i tifosi e gli analisti senza parole, aprendo un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Con il tecnico ora alla guida dell’Al Hilal e il suo pupillo Milinkovic-Savic al suo fianco, l’Inter si trova a dover reinventare il proprio futuro. In questo scenario, il nome di Chivu come piano B emerge come la scelta del coraggio, pronta a scrivere una nuova pagina di sfide e successi.

2025-06-06 18:39:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Simone Inzaghi è stato annunciato come nuovo tecnico dell’Al Hilal pochi giorni fa, club saudita dove ritroverà uno dei suoi pupilli ai tempi della Lazio: Sergej Milinkovic-Savic. L’addio del tecnico emiliano ha fatto traballare i piani organizzativi della società nerazzurra, in quanto si è ritrovata improvvisamente senza colui che è stato – da quattro anni a questa parte – il punto di riferimento dell’ Inter. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il numero 1 dei nerazzurri, il presidente Beppe Marotta, che ha parlato dell’addio inaspettato di Inzaghi e della rincorsa frenetica ad un allenatore che sposasse appieno il profilo richiesto dall’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Spiazzato da Inzaghi”. E il piano B Chivu diventa “la scelta del coraggio Inter”

In questa notizia si parla di: Inzaghi Piano Chivu Diventa

Inzaghi Inter, il piano per la gestione delle energie tra Lazio e Como: quei recuperi saranno fondamentali! - Dopo la convincente vittoria contro il Torino, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara a gestire al meglio le energie in vista delle prossime sfide contro Lazio e Como.

?#Marotta: “Spiazzato da Inzaghi”. E il piano B Chivu diventa “la scelta del coraggio Inter” Partecipa alla discussione

Pagina 0 | Marotta: “Spiazzato da Inzaghi”. E il piano B Chivu diventa “la scelta del coraggio Inter” - L'addio dopo quattro anni del tecnico emiliano ha colto di sorpresa la società, con il presidente dei nerazzurri che ha tracciato una linea tra passato e futuro ... Riporta tuttosport.com

Marotta: “Spiazzato da Inzaghi”. E il piano B Chivu diventa “la scelta del coraggio Inter” - L'addio dopo quattro anni del tecnico emiliano ha colto di sorpresa la società, con il presidente dei nerazzurri che ha tracciato una linea tra passato e futuro ... Scrive tuttosport.com

Inter, Marotta annuncia Chivu: "Il profilo ideale. Vi spiego l'addio con Inzaghi" - Le parole del presidente nerazzurro, presente al Festival della Serie A a Parma: "La decisione di Inzaghi ci ha trovato parzialmente preparati, perché non c'era la certezza dell'addio" ... Come scrive sport.quotidiano.net

Pronostici scudetto inter di un gufo juventino