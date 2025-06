Trump | troppo impegnatonon penso a Musk

8.33 Il presidente Trump "augura il meglio" a Elon Musk ma, riguardo allo scontro degli ultimi giorni, "onestamente non ci ho pensato. Sono troppo impegnato a occuparmi di Russia, Cina e Iran". Parlando con i giornalisti al seguito, Trump ha detto di non avere ancora deciso se togliere alle aziende di Musk i contratti con il governo Usa. "Riesamineremo tutto -ha detto- Sono un sacco di soldi. Sono un sacco di sussidi, dobbiamo dare un'occhiata e faremo quello che è giusto per lui e per il Paese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

