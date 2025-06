Trump | Musk?conseguenze se finanzia Dem

Il duello tra Donald Trump ed Elon Musk si intensifica, con il tycoon che avverte di possibili "gravi conseguenze" qualora Musk finanziasse candidati democratici. La tensione tra i due protagonisti della scena politica e tecnologica sembra ormai irreversibile, lasciando presagire un futuro incerto per le loro relazioni. Ma quali potrebbero essere davvero gli effetti di una simile scelta sulla scena americana? Scopriamolo insieme.

20.05 Donald Trump ha avvertito che che ci sarebbero state "gravi conseguenze" per Elon Musk se dovesse finanziare candidati democratici. "Se lo facesse, ne pagherebbe le conseguenze", ha detto il presidente americano in un'intervista telefonica a Nbc News senza precisare quali potrebbero essere. Il tycoon ha anche ribadito che non ha nessuna intenzione di ricucire con Musk. "Direi che i nostri rapporti sono finiti", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

