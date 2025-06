Trump sulla guerra Russia-Ucraina | Spero non diventi un conflitto nucleare

L'ombra di un conflitto nucleare inquieta il mondo mentre Donald Trump esprime la sua preoccupazione riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina. Con parole ferme, l'ex presidente spera che la situazione non degeneri in una catastrofe globale, criticando anche alcune azioni militari che potrebbero alimentare le tensioni. In un momento di grande tensione internazionale, le sue parole invitano alla riflessione sulla fragile stabilità mondiale e sull'importanza di evitare escalation devastanti.

Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi "un conflitto nucleare". "Spero di no", ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. Trump ha poi criticato l'attacco ucraino con droni dentro i confini russi. "Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l'ho visto ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia",. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump sulla guerra Russia-Ucraina: "Spero non diventi un conflitto nucleare"

In questa notizia si parla di: Trump Guerra Russia Ucraina

Ecco perché Trump ha fermato la guerra agli Houthi: tra costi e munizioni - Il presidente Donald Trump ha deciso di fermare la guerra contro gli Houthi, attirando l'attenzione sui crescenti costi militari.

Trump paragona la guerra in Ucraina a «due bambini che litigano come matti in un parco». E minaccia sanzioni a Kyiv, oltre che alla Russia. Nei giorni pari diffonde la propaganda di Putin, nei dispari equipara l’aggressore all’aggredito. Partecipa alla discussione

Dopo essersi vantato più volte di poter chiudere la guerra tra Russia e Ucraina in 24 ore, ora Trump minaccia di sfilarsi: "È uno scontro tra grandi ego". Nessuna conferma da Mosca su un possibile coinvolgimento del Vaticano in futuri negoziati Partecipa alla discussione

Trump, spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare - Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi "un conflitto nucleare". "Spero di no", ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. Trump ha poi criticato l'at ... Come scrive msn.com

Guerra Ucraina, attacchi «senza precedenti» su Kharkiv: 5 morti. Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Secondo ilmattino.it

Guerra Ucraina Russia, Sindaco Kharkiv: attacchi senza precedenti sulla città. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Sindaco Kharkiv: attacchi senza precedenti sulla città. LIVE ... tg24.sky.it scrive