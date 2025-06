Trump spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare

In un momento di grande tensione globale, l’ex presidente Donald Trump ha espresso la sua preoccupazione per il possibile escalation del conflitto tra Ucraina e Russia, auspicando che non si trasformi in una guerra nucleare. Le sue parole riaccendono il dibattito sulla stabilità internazionale e sull’importanza di evitare escalation drammatiche. La domanda che rimane: come possiamo lavorare per mantenere la pace in un mondo sempre più fragile?

Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi "un conflitto nucleare". "Spero di no", ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare

Ucraina: "Mosca ignora l'offerta di tregua e attacca al fronte" | Zelensky: "Giovedì sarò in Turchia per i negoziati di pace, spero ci sia anche Trump" - L'intensificazione del conflitto in Ucraina prosegue, con Mosca che ignora l'offerta di tregua e intensifica gli attacchi al fronte.

#Russia #Ucraina Le perle di #Medvedev: Riguardo alle parole di #Trump su #Putin che "gioca col fuoco" e sulle "cose davvero brutte" che stanno accadendo alla Russia, conosco solo una cosa DAVVERO BRUTTA: la Terza Guerra Mondiale. Spero che Tru Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina , Zelensky: “Aspetterò Putin in Turchia giovedì. Spero che questa volta i russi siano seri, vogliamo un cessate il fuoco”. Anche Trump aveva esortato Kiev a sedersi al tavolo dei negoziati. Seguici su WhatsApp @ultimoranet Partecipa alla discussione

Ucraina, Trump: “Putin è impazzito, così porterà alla caduta della Russia”