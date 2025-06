Trump | ' Spero che la guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare'

Donald Trump esprime la sua preoccupazione per la crisi tra Ucraina e Russia, auspicando di evitare un conflitto nucleare che potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Con la sua consueta schiettezza, critica anche le azioni ucraine con i droni, sottolineando come queste abbiano dato a Putin motivi per una rappresaglia devastante. La situazione resta delicata e incerta: speriamo che la diplomazia prevalga per evitare una escalation irreversibile.

Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi "un conflitto nucleare". "Spero di no", ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. Trump ha poi criticato l'attacco ucraino con droni dentro i confini russi. "Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l'ho visto ho pensato: ora ci sarĂ la rappresaglia ", ha dichiarato il presidente parlando con i giornalisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: 'Spero che la guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare'

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Trump Spero Guerra Ucraina

Ucraina: "Mosca ignora l'offerta di tregua e attacca al fronte" | Zelensky: "Giovedì sarò in Turchia per i negoziati di pace, spero ci sia anche Trump" - L'intensificazione del conflitto in Ucraina prosegue, con Mosca che ignora l'offerta di tregua e intensifica gli attacchi al fronte.

#Russia #Ucraina Le perle di #Medvedev: Riguardo alle parole di #Trump su #Putin che "gioca col fuoco" e sulle "cose davvero brutte" che stanno accadendo alla Russia, conosco solo una cosa DAVVERO BRUTTA: la Terza Guerra Mondiale. Spero che Tru Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina , Zelensky: “Aspetterò Putin in Turchia giovedì. Spero che questa volta i russi siano seri, vogliamo un cessate il fuoco”. Anche Trump aveva esortato Kiev a sedersi al tavolo dei negoziati. Seguici su WhatsApp @ultimoranet Partecipa alla discussione

Trump, spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare - Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi "un conflitto nucleare". "Spero di no", ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. Trump ha poi criticato l'at ... Riporta ansa.it

Guerra Ucraina, attacchi «senza precedenti» su Kharkiv: 5 morti. Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Segnala ilmattino.it

Raid russi a Kharkiv e Kherson, almeno 5 morti. Trump: “Gli attacchi di Kiev hanno dato a Putin una scusa per bombardare a tappeto” – Diretta - Nella notte le forze armate russe hanno lanciato 206 droni e 9 missili contro l’Ucraina. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare di Kiev su Telegram. I droni intercettati sono stati 87. Lo riporta ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Trump: “Putin è impazzito, così porterà alla caduta della Russia”