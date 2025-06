Trump | Spero che il conflitto tra Ucraina e Russia non sfoci in una guerra nucleare

In un momento di crescente tensione tra Ucraina e Russia, le parole di Donald Trump risuonano come un campanello d’allarme: spera che il conflitto non degeneri in una guerra nucleare. La sua preoccupazione si unisce alle critiche sull’attacco ucraino in territorio russo, sottolineando l’importanza di prevenire un’escalation che potrebbe minacciare la pace globale. Resta aggiornato su queste delicate questioni iscrivendoti a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente Usa critica l’attacco ucraino in territorio russo. WASHINGTON, 7 giugno 2025. Ore 10, 03 Durante un incontro con i giornalisti, Donald Trump ha espresso preoccupazione per un’escalation nucleare nel conflitto tra Ucraina e Russia, affermando: “Spero di no”, in risposta a chi gli chiedeva se temesse che la guerra potesse trasformarsi in uno scontro atomico. Critiche all’attacco ucraino in territorio russo. Trump ha inoltre condannato l’attacco con droni da parte dell’Ucraina all’interno dei confini russi, sottolineando che questa azione potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump: “Spero che il conflitto tra Ucraina e Russia non sfoci in una guerra nucleare”

In questa notizia si parla di: Trump Spero Conflitto Ucraina

Ucraina: "Mosca ignora l'offerta di tregua e attacca al fronte" | Zelensky: "Giovedì sarò in Turchia per i negoziati di pace, spero ci sia anche Trump" - L'intensificazione del conflitto in Ucraina prosegue, con Mosca che ignora l'offerta di tregua e intensifica gli attacchi al fronte.

Mentre leggevo questo post, mi è parso di ascoltare in sottofondo l’inno sovietico Anche a lei è interdetto l’ingresso in Ucraina, naturalmente quando i russi hanno attaccato ripetutamente i civili nell’ultimo mese (pure Trump si è risentito della circostanza )la sig Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Spero che il conflitto non diventi nucleare” Partecipa alla discussione

Trump, spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare - Donald Trump ha detto di sperare che la guerra tra Ucraina e Russia non diventi "un conflitto nucleare". "Spero di no", ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito. Trump ha poi criticato l'at ... Si legge su ansa.it

Trump: "Attacco droni ha dato ragione a Putin di colpire. Spero conflitto non diventi nucleare" - Ucraina: Trump, sanzioni contro la Russia se sarà necessario Il presidente Donald Trump ha dichiarato che imporrà ulteriori sanzioni contro la Russia "se necessario". "Se penso che la Russia non stia ... Secondo msn.com

Guerra Ucraina, attacchi «senza precedenti» su Kharkiv: 5 morti. Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Lo riporta ilmattino.it